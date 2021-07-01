نمر يكشف عن حزمة من الإجراءات العاجلة للحدمن التفلتات الأمنية





كشف والي شمال دارفور الجنرال نمر محمد عبد الرحمن عن حزمة من الإجراءات العاجلة التي ستتخذها حكومته الأيام المقبلة للحد من التفلتات الأمنية وحماية الموسم الزراعي بجانب تعزيز التنسيق والتعاون مع الأجهزة النظامية المختلفة وقوات الكفاح المسلح في سبيل حماية مقرات بعثة يوناميد بمختلف محليات الولاية. وقال الوالي في تصريحات صحفية (بحسب سونا) في ختام الزيارات التعريفية التي قام بها اليوم الخميس الي قيادة الفرقة السادسة مشاة ومقر جهاز المخابرات العامة والشرطة والدعم السريع، قال إن حكومته بصدد معالجة القصور في الوضع الأمني العام وذلك ببسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون ومشددا بأنه لإحصانه لشخص أو جهة تقوم بخرق القانون، مضيفا أن السلطات ستتعامل بحسم مع كل من يهدد سلامة وأمن المواطنين . ودعا الوالي الجميع إلى ضرورة الالتزام بالمهنية في العمل في سبيل تحقيق الأمن والاستقرارحتى يساهم ذلك في تنفيذ مشروعات التنمية والخدمات، مضيفا أن من أهم أولويات حكومته خلال الموحلة المقبلة تحقيق الأمن والتنسيق والتعاون مع الأجهزة النظامية المختلفة وقوات الكفاح المسلح في سبيل حماية المواطنين. ومن جهتهم فقد أعرب قادة الأجهزة النظامية بالولاية عن شكرهم لزيارة الوالي مؤكدين دعمهم ومساندتهم له في سبيل إنجاح كافة برامج حكومة الفترة الانتقالية ودعم جهود الحكومة في سبيل تكوين آلية لبسط الأمن وحماية مقرات بعثة يوناميد في الولاية.

الخرطوم(كوش نيوز )