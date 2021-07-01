حمدوك: الشرطة تعاملت باحترافية مع المتظاهرين في (30) يونيو





قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك إن الشرطة أثبتت بالأمس خلال تعاملها مع مواكب (30) يونيو جدارة ومهنية عالية في التعامل مع المتظاهرين بكل احترافية.

وأعرب حمدوك خلال لقائه اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء كل من وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي عزالدين الشيخ ومدير عام قوات الشرطة الفريق أول خالد مهدي إبراهيم، عن تمنياته لأفراد من الشرطة الذين تعرضوا للإصابة بعاجل الشفاء، وأكد اهتمام الحكومة بدعم الشرطة وأفرادها، وأشاد حمدوك بدور الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار .

وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، أنه تم التعامل مع المخطط الذي كان يهدف لتفتيت الشرطة وزرع الفتنة داخلها، مؤكداً التزام الحكومة بالاستجابة لكل مطالب الشرطة والعمل على تطويرها وتقوية أدائها.

من جانبه أعرب وزير الداخلية عن شكره لرئيس مجلس الوزراء على الدعم وعلى هذه المقابلة ووصفها بأنها ترفع الروح المعنوية لقوات الشرطة، وقال الشيخ إن يوم أمس كان مفصلي ومهم في تاريخ الشرطة لوجود خطط لزعزعة الأمن والاستقرار وإحداث تخريب وبلبلة، موضحاً أن قوات الشرطة أجتازت الاختبار بنجاح وفوتت الفرصة على المخربين وقال (لأن الشرطة تمتلك الخبرة والأرث الذي يمكنها من تحمل المسؤولية والقيام بمهامها على أكمل وجه .

وتعهد وزير الداخلية بالعمل على تطوير الشرطة بالتعاون مع مجلس الوزراء مجدداً شكره لرئيس الوزراء بإسم قوات الشرطة وأفرادها على ثقته.

باج نيوز