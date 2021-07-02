وزير الطاقة والنفط يكشف أسباب الزيادة الجديدة لأسعار الوقود





أقرّت الحكومة الانتقالية في السودان بحدوث زيادة جديدة في أسعار الوقود.

وقال وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد في تصريحاتٍ، إنّ أسعار الوقود محليًا تخضع لأسعاره عالميًا والتي تشهد ارتّفاعًا حاليًا إلى جانب سعر الصرف.

وأضاف” هناك مراجعات دورية لأسعار الوقود شهريًا بحسب السعر العالمي للوقود وسعر الصرف للدولار بما يمكن من انخفاض أو ارتفاع أسعار الوقود شهريًا”.

وأوضح أنّ الزيادة العالمية في سعر الوقود حاليًا أدّت إلى ارتّفاع في سعر المواد البترولية بنسبة 10% من الأسعار السابقة.

باج نيوز