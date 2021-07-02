صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي في السودان ويقدر انخفاض معدلات التضخم السنوية إلى ما دون ال 10% بعد 3 أعوام





أعلن صندوق النقد الدولي، أن توقعاته وتقديره يشيران إلى ‏ان معدلات التضخم السنوية في السودان ستنخفض إلى ما دون ال 10% بعد 3 أعوام، وفق التالي:

2021: 194.8%

2022: 42.0%

2023: 17.6%

2024: 9.3%

2025: 8.2%

2026: 8.0%

2021: 194.8%

2022: 42.0%

2023: 17.6%

2024: 9.3%

2025: 8.2%

2026: 8.0%

وأعلن صندوق النقد الدولي، إلى حجم الاموال التي سيقدمها إلى السودان بعد نقطة القرار، ستكون على النحو التالي:

يونيو 2021: 1.4 مليار دولار

مارس 2022: 88 مليون دولار

سبتمبر 2022: 88 مليون دولار

مارس 2023: 176 مليون دولار

سبتمبر 2023: 176 مليون دولار

مارس 2024: 264 مليون دولار

اغسطس 2024: 264 مليون دولار

السوداني