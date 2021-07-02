اقتصاد وأعمال
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي في السودان ويقدر انخفاض معدلات التضخم السنوية إلى ما دون ال 10% بعد 3 أعوام
أعلن صندوق النقد الدولي، أن توقعاته وتقديره يشيران إلى ان معدلات التضخم السنوية في السودان ستنخفض إلى ما دون ال 10% بعد 3 أعوام، وفق التالي:
2021: 194.8%
2022: 42.0%
2023: 17.6%
2024: 9.3%
2025: 8.2%
2026: 8.0%
2021: 194.8%
2022: 42.0%
2023: 17.6%
2024: 9.3%
2025: 8.2%
2026: 8.0%
وأعلن صندوق النقد الدولي، إلى حجم الاموال التي سيقدمها إلى السودان بعد نقطة القرار، ستكون على النحو التالي:
يونيو 2021: 1.4 مليار دولار
مارس 2022: 88 مليون دولار
سبتمبر 2022: 88 مليون دولار
مارس 2023: 176 مليون دولار
سبتمبر 2023: 176 مليون دولار
مارس 2024: 264 مليون دولار
اغسطس 2024: 264 مليون دولار
السوداني