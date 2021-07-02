البرهان يزور الفنان عبدالرحمن عبدالله بمنزله





قام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي مساء الخميس، بزيارة للفنان عبدالرحمن عبدالله بداره بأمدرمان وذلك للإطمئنان على صحته.

وأشاد “البرهان” بالإسهامات الكبيرة للفنان عبدالرحمن عبدالله في إثراء الساحة الفنية عبر أعمال فنية قيمة ظلت خالدة في أذهان السودانيين، مثمناََ دوره في نشر الأغنية السودانية .

يُذكر أن الزيارة تمت بحضور الأستاذ عبد القادر سالم رئيس اتحاد المهن الموسيقية ود. وليد الجاك الأمين العام للاتحاد والفنان عمر إحساس.

( كوش نيوز)