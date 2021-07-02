المنتخب الوطني يقبل الدعوة ويعسكر بالامارات





إكتمل برنامج الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم حتى شهر يناير المقبل، باختيار الامارات مقرا لمعسكره المقبل، بعد قبول دعوة اتحاد الامارات لكرة القدم رسميا.

وعقد الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد السوداني لكرة القدم، اجتماعا الخميس مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، وتم من خلاله التأكيد على اختيار الامارات وجهة لتحضيره الخارجي استعدادا لمباراته المقبلة أمام المغرب مطلع سبتمبر.

وسيكون المعسكر وفق ( سونا) في الفترة من 20 – 27.أغسطس المقبل، وطلب الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هوبيرت فيلود، اجراء مباراتين إعداديتين في الإمارات.

وكان اتحاد الامارات قد تقدم بدعوة رسمية لإستضافة معسكر لصقور الجديان في إطار توطيد العلاقات مع الاتحاد السوداني لكرة القدم، و دعما له بعد النجاحات المتلاحقة بتأهله إلى نهائيات أمم افريقيا بالكاميرون 2022، على حساب منتخب جنوب افريقيا.

و تم عقد اجتماع آخر من جانب لجنة المنتخبات بالفيديو شارك فيه الجهازين؛ الفني والاداري، مع شركة كابا (زي المنتخب) التي حازت على قبول عرضها لانه الأفضل من كل العروض التي وصلت مؤخرا للاتحاد، و تم تخفيض العقد إلى مبلغ 54 ألف دولار من قيمته الأولى بواقع 40٪ من العرض ، وسيكون الاتفاق للمنتخب الوطني الأول، وبعد إطلاع رئيس مجلس إدارة الاتحاد بحسب الدكتور حسن برقو، ومباركته للخطوة، سيتم توقيع العقد مع الشركة يوم الأحد، على ان يتم إرسال الأزياء والملحقات مكتملة يوم 31 يوليو الحالي.

وشكر الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات اتحاد الامارات لكرة القدم على المبادرة والدعوة الكريمة، وأكد ان العلاقة الأزلية مع الامارات ظلت في حالة متانة مستديمة. وابان انه سيتوجه مساء الأحد المقبل الموافق 4 يوليو الجاري الى دولة الامارات للتنسيق الكامل مع اتحاد الامارات فيما يلي برنامج المعسكر، من حيث مقر الاقامة وملاعب التدريبات، وموعد المباراتين الاعداديتين بحسب برنامج الجهاز الفني.

وقال برقو انه سعيد باكتمال ملف التعاقد مع شركة كابا عبر مكتبها في فرنسا، ليكون الانتقال المتدرج نحو العالمية والاحترافية يمضي كما خطط له ووعد به، و أضاف ان هناك كثير من التحركات الايجابية في خارطة صقور الجديان ستؤتي أكلها في المستقبل القريب.

( كوش نيوز)