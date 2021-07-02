بيان حزب الامة القومي حول مواكب ( 30 ) يونيو





أصدر حزب الامة القومي بيانا بشأن مواكب ٣٠ يونيو ، يوم التحول في مسار الثورة المجيدة نحو الإنتقال الديمقراطي وفق وكالة السودان للانباء

نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

حزب الأمة القومي الأمانة العامـة

بيان مهم حول مواكب 30يونيو

احتفلت جماهير الشعب السوداني يوم أمس الأربعاء ٣٠يونيو بيوم التحول في مسار الثورة المجيدة نحو الإنتقال الديمقراطي، إن مسيرة الثورة المجيدة تؤكد كل يوم أن جزوتها لن تنطفي حتى تحقيق أهدافها التي استشهد من أجلها الشهداء الأبرار لهم التحية والخلود.

• إن التظاهر السلمي حق مكفول بالقانون والوثيقة الدستورية لكافة أبناء الوطن، مع الإلتزام بحماية حقوق الجميع في حرية التعبير والحركة وسلامة الممتلكات العامة والخاصة.

• إن مواكب الأمس أكدت على حرص الشعب السوداني على حماية ثورته المجيدة من مخططات قوى الردة والانكفاء الساعية لإجهاضها وإسقاط حكومة الثورة فقد كانت الرسالة واضحة للمتربصين بأمن وسلامة الوطن.

• إننا نشيد بأداء الأجهزة الأمنية وعلى رأسها قوات الشرطة لتعاملها المنضبط مع المواكب بحمايتها والحفاظ على سلامة المواطنين والمرافق العامة،بالرغم من بعض التفلتات التي عرضت بعض عناصرها لإصابات متفاوته، نتمنى من الله أن يشفي الجرحي من قوات الشرطة والمواطنين الذين أصيبوا في هذا اليوم.

• نحيِّ صبر شعبنا العظيم على الإجراءات الإقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لإصلاح وهيكلة الوضع الإقتصادي، ونؤكد أن عملية الإصلاح عملية معقدة تحتاج إلى صبر واجتهاد لتحقق غاياتها وسياتي الفرج قريباً إن شاء الله.

والله الموفق

الخميس 1يوليو2021م

( كوش نيوز)