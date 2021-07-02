حمدوك يدعم لجنة التمكين ويكشف عن تدفقات مالية بداية الشهر





أكد رئيس الوزراء ،د. عبدالله حمدوك ، دعم الحكومة للجنة إزالة التمكين للقيام بدورها وأداء مهامها ،فى تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن، مشيرا إلى أن زيارته للجنة مساء امس ، تأتي من أجل تحيتها ودعمها لإنجاز واجباتها. واعلن أن بداية هذا الشهر ستشهد تدفق موارد كبيرة للبلاد سيتم استثمارها في توظيف الشباب . وردا على استفسارات عدد من الحضور، أكد حمدوك أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، تعتبر قرارات قاسية ولكنها ضرورية لإصلاح الاقتصاد وإزالة نشوهاته، داعيا كل المكونات للجلوس والتفاكر حول تلافي آثارها على المواطن. وجدد رئيس الوزراء استعداده لاتخاذ اي قرار من أجل خدمة ومصلحة المواطن، مضيفا أنه لا يحمل اي أجندة خاصة لتحقيق مكاسب سياسية ، وإنما تمثل مصلحة المواطن همه الأول. وعبر د.حمدوك عن سعادته بالتفاف اعداد كبيرة من الشباب، حول لجنة إزالة التمكين، لافتا إلى أن حماية الثورة ومكتسباتها تقع على عاتق الشباب الذي انجزها.

السوداني