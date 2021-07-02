تمسك بإبعاده ورفض إشرافه على لقاء توتي اتحاد الكرة يصفع سوداكال





رفض اتحاد الكرة، إشراف رئيس المريخ الموقوف آدم سوداكال على إجراءات مباراة الفريق امام توتي غدا السبت في خطوة تأتي تأكيدا على القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة المتعلقة برفض التعامل مع رئيس المريخ سوداكال، وتحويله إلى لجنة الانضباط وهو ما رفضه الأخير.

ومنع اتحاد الكرة، الثنائي الصادق مادبو ومدير الكرة المقال انس نصر الدين من حضور الاجتماع التقليدي لمباراة الاحمر امام توتي التي ستقام غدا.

وبالرغم من حضور مادبو وانس إلى اتحاد الكرة الا أن اللجنة المنظمة رفضت الخطوة وأكدت تعاملها المباشر مع الشخصيات المفوضة من قبل مجلس الإدارة ممثلة في عضو المجلس رئيس القطاع الرياضي خالد أحمد المصطفى، هيثم الرشيد ومدير الكرة حاتم محمد أحمد.

وهدد مساعد رئيس المريخ، الصادق مادبو اتحاد الكرة باتخاذ إجراءات قوية؛ في اشارة لإمكانية ما سيحدث حال الإصرار على هذا القرار الا أن اعضاء الاتحاد واللجنة المنظمة لم يبدو اهتماما كثيرا بتهديداته.

يذكر أن المريخ يطمح لمواصلة مشوار النتائج الإيجابية في بطولة الدوري الممتاز بالتفوق علي توتي غدا في مباراة ستكون ذات طابع خاص من واقع أن الكابتن ابراهيم حسين ابراهومة مدرب المريخ الحالي سبق له الإشراف على توتي قبل محطته الحالية مع المريخ وهو ما سيجعله امام تحد كبير في موقعة الغد.

السوداني