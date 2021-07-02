وصول مدرب اللياقة الفرنسي للمريخ





وصل للخرطوم ظهر امس الخميس المعد البدني بنادي المريخ الفرنسي المغربي عبد الرفيع حاري قادماً من فرنسا بعد أن أكمل معه رئيس نادي المريخ السيد آدم سوداكال الاتفاق النهائي للإشراف بدنياً على تدريبات الفرقة الحمراء، ويملك المعد البدني سيرة ذاتية رفيعة حيث عمل مدربا بدنياً لعدد من الأندية من بينها نادي اف سي سيت الفرنسي ومجموعة أندية أخرى كما أشرف على تدريب عدد من نجوم الأندية الأوربية من بينهم أندي ديلورت، يوسف العربي، يوسف عطال، عبدالحميد يونس، عبدالحميد الكوتري، يونس بلهندة، سامي بنشاما، كيفين دينكي، أدريان ريجاتين ريادي، وكان في استقباله لدى وصوله المكتب الإعلامي لنادي المريخ.

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