فهيمة عبدالله لهذا السبب .. لا اشارك في المنتديات الثقافية





قالت المطربة فهيمة عبدالله أنها لاتحرص علي المشاركة في المنتديات الثقافية لأنها غالبيتها يتعامل مع الفنانين كأداة مصاحبة للبرنامج و قالت ان هذا لايضيف شيئا للفنان.

وأضافت في حلقة نقاش بقناة (النيل الازرق)،أنه أحيانا لاتوجد علاقة بين موضوع المنتدي والفنان، مشيرة الي أن أمر المنتديات يحتاج لمراجعة حتي تعود لسابق عهدها، فيما دافع صاحب منتدى (العمدة الثقافي) و(منتدى نيو سلا) عماد حسين وقال ” نعم أن المنتديات أصبحت تميل للغناء كثيرا لأن ضغوط الحياة تفرض هذه النوعية من الأجواء للتخفيف والترويح عن النفس .

وإعترف بأن غالبية المنتديات اليوم يتم الدخول إليها عبر التذاكر ، وقال أن المنتديات الثقافية تلعب أدوار كبيرة في جوانب الثقافة ومناقشة عدد كبير من الاشكاليات الاجتماعية والثقافية والفنية في جو جميل ومعافى بجانب الترفيه وتقديم الأصوات الجديدة من المطربين للساحة “، وقال الصحافي والناقد الفني أمير عبدالماجد إن المنتديات في السابق كانت وعاء للأدب والفكر والثقافة تتناول القضايا والظواهر المختلفة من خلال نقاش مستفيض بمشاركة أهل الأختصاص .

و تابع “كانت هنالك مساحة للغناء كبرنامج مصاحب وليس اساسياً،و يبدو أن الأمر تغير خلال الفترة الأخيرة بعد أن تحولت المنتديات الي جلسات غناء وإختفت عنها المواضيع والقضايا التي كانت تطرح للنقاش”. وقال عبدالماجد إن هذه التحولات فى المنتديات خلقت نوعا من الأستسهال في العملية الثقافية وقال “من المؤسف أن هناك منتديات تحولت الي حفلات تجارية بعد أن أصبح الدخول إليها بالتذاكر” ،وأشار أمير الي أن المنتديات بشكلها الحالي أصبحت قبلة لمحبي الغناء وغاب عنها الرواد المهتمين بالقضايا والنقاش الفكري.

( كوش نيوز)