كشفها تحقيق: حكومة الانقاذ تصرفت في 120 شاحنة تبرع بها (مايكل جاكسون)





كشف تحقيق لـ” صحيفة الانتباهة” حول خصخصة النقل الميكانيكي ينشر لاحقا، عن فساد كبير صاحب العملية، وأشار إلى تصرف حكومة الإنقاذ في عدد 120 شاحنة كبيرة تبرع بها الفنان الامريكي الراحل ” مايكل جاكسون” دعما منه للسودان. وأفادت مصادر تحدثت للصحيفة، تمت خصخصة النقل الميكانيكي لغرض دخول اول دفعة من عربات “الأمجاد والاتوس” استوردها نافذين في الحكومة البائدة من كوريا دون الرجوع إلى السلطات بالنقل الميكانيكي. وقالت ذات المصادر ، قامت الحكومة بحل النقل للخروج من ورطة الصفقة المشبوهة، مبينة أن العربات وقتها كانت مكدسة في ميناء بورتسودان دون شهادات وارد.

الخرطوم(كوش نيوز)