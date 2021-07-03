برقو يحسم التفاصيل صقور الجديان تعسكر بالإمارات وترتدي زي ( كابا)





اكتمل برنامج الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول حتى شهر يناير المقبل، باختيار الامارات مقرا لمعسكره القادم، بعد قبول دعوة اتحاد الامارات لكرة القدم رسميا، حيث عقد الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد السوداني لكرة القدم، اجتماعا ظهر الخميس الموافق للأول من يوليو مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، وتم من خلاله التأكيد على اختيار الامارات وجهة لتحضيره الخارجي استعدادا لمباراته المقبلة أمام المغرب مطلع سبتمبر؛ إذ سيكون المعسكر في الفترة من 20 – 27.أغسطس القادم، وطلب الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هوبيرت فيلود، اجراء مباراتين إعداديتين في أرض زايد الخير، وكان اتحاد الامارات قد تقدم بدعوة رسمية لإستضافة معسكر لصقور الجديان في إطار توطيد العلائق مع الاتحاد السوداني لكرة القدم، و دعما له بعد النجاحات المتلاحقة بتأهله إلى نهائيات أمم افريقيا بالكاميرون 2022م، على حساب منتخب جنوب افريقيا المونديالي. خلال الاجتماع تم عقد اجتماع آخر من جانب لجنة المنتخبات بالفيديو شارك فيه الجهازان؛ الفني والاداري، مع شركة كابا التي حازت على قبول عرضها بيد انه الأفضل من كل العروض التي وصلت مؤخرا للاتحاد، و تم تخفيض العقد إلى مبلغ 54 ألف دولار من قيمته الأولى ، وسيكون الاتفاق للمنتخب الوطني الأول، وبعد إطلاع رئيس مجلس إدارة الاتحاد بحسب الدكتور حسن برقو، ومباركته للخطوة،وبحسب صحيفة السوداني، سيتم توقيع العقد مع الشركة غدا ، على أن يتم إرسال الأزياء والملحقات مكتملة يوم 31 يوليو الحالي.

الخرطوم(كوش نيوز)