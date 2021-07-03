فورموسينيو: أحبطنا خطة شندي.. وتمنيت حضور الجمهور





أبدى البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق الهلال السوداني ارتياحه الشديد للنتيجة والأداء اللذين خرج بهما أمام الأهلي شندي. وفاز الهلال على الأهلي شندي برباعية دون رد مساء الجمعة ضمن منافسات الأسبوع 22 لمسابقة الدوري السوداني الممتاز. وفي الوقت نفسه أبدى المدرب البرتغالي حسرته على غياب الجمهور. وقال فورموسينيو الذي تحدث لوسائل الإعلام في حضور : “الهلال لعب كرة قدم حقيقة أمام شندي”. وتابع المدرب البرتغالي: “نهدي نتيجة هذه المباراة لجمهور الهلال الذي غاب عن المباراة”. وأضاف المدير الفني للهلال السوداني: “لعبنا ضد منافس يلعب كرة قدم جيدة، حيث لعب في منطقته بـ 8 لاعبين، وحاول الاعتماد على الهجمات المرتدة، لكننا نجحنا في السيطرة على ذلك الأسلوب وإحباط خططهم”. وأكمل فورموسينيو وفق موقع كوورة: “الأهلي شندي فريق جيد، لكننا نجحنا في تحقيق أهدافنا من مواجهته. كنت أتمنى حضور جمهور الهلال في هذه المباراة”.

الخرطوم ( كوش نيوز)