(التربية الخرطوم) تكشف تفاصيل تطبيق المرحلة المتوسطة بالعام الدراسي الجديد





شرعت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم في التحضير للعام الدراسي المقبل، باحصاء المدارس المجففة وإمكانية ربطها بالسلم التعليمي الجديد بإضافة المرحلة المتوسطة .

ورأس مدير إدارة تعليم الأساس بالوزارة حمزة الفحل، اجتماعاً ضم مديري المحليات .

وقال حمزة بحسب وكالة السودان للانباء، إن الاجتماع قرر رفع رؤية الولاية حول تنفيذ المرحلة المتوسطة واستضافة المدارس الابتدائية لتلاميذ المرحلة المتوسطة.

وأوضح أن شكل الإدارة الجديد للمرحلتين يصبح، (مدير ووكيل للأساس وآخر للمدرسة المتوسطة) ويُميز التلاميذ بالزي المدرسي وطابور الصباح.

وأكد حمزة انه سيتم الاستفادة من معلمي الصف الثامن المتخصصين في تدريس الصف الأول متوسط و الاستفادة من المكان لإعطاء الفرصة لتنفيذ المباني للمرحلة المتوسطة .

صحيفة السوداني