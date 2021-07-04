باريس سان جيرمان يخطط لضم بوجبا من مانشستر يونايتد بمساعدة وكيله





كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن إمكانية انضمام بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، لصفوف باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، فى ظل التقارب الكبير بين إدارة النادى الباريسي ومينو رايولا وكيل أعمال النجم الفرنسي.

وفقا لموقع ” Foot Mercato” الفرنسي، فإن هناك مفاوضات جدية بين إدارة باريس سان جيرمان مع مينو رايولا، لبحث إمكانية التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد، بول بوجبا، خلال الميركاتو الصيفى الحالى، خاصة أن عقده الحالى مع اليونايتد ينتهى فى صيف 2022.

وأضاف التقرير الفرنسي، أن وكيل أعمال النجم الفرنسي يرغب فى رحيله عن مانشستر يونايتد فى الصيف الحالى، خاصة بعد التصريحات التى أجلى بها لصحيفة “توتو سبورت” فى وقت سابق، مؤكدا أن قصة بوجبا مع اليونايتد انتهت، وأن اللاعب غير سعيد فى إنجلترا، وسيتم بيعه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأشار التقرير إلى أن البرازيلى ليوناردو المدير الرياضى للنادى الباريسي، يرغب فى التخلص من بعض اللاعبين فى خط وسط الفريق من أجل إفساح المجال لضم بوجبا، مثل الإسباني اندير هيريرا والسنغالى إرديسا جاى، حيث يرى أن النجم الفرنسي سيكون مفيدا للفريق، فى قدرته على السيطرة على الكرة بشكل كبير بجانب تسجيل الأهداف.

وكان بوجبا صاحب الـ28 عاما، قد عاد لصفوف مانشستر يونايتد فى صيف عام 2016، من يوفنتوس الإيطالي فى صفقة قياسية وصلت إلى 105 مليون يورو، حيث خاض بقميص اليونايتد 199 مباراة فى جميع المسابقات وسجل 38 هدفا.

وشارك بوجبا مؤخرا مع المنتخب الفرنسي فى بطولة يورو 2020، بعد أن ودع منتخب الديوك البطولة من دور الـ16، بعد هزيمته أمام منتخب سويسرا بركلات الترجيح.

صحيفة اليوم السابع