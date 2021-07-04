شاهد.. أحدث صور للفنانة عائشة الجبل وزوجها بعد عقد قرانهما وقبل ساعات من مغادرتهما السودان





حصلت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على صور حديثة للفنانة السودانية الضجة عائشة الجبل وزوجها قبل ساعات من مغادرتهما البلاد وفي اليوم التالي لعقد قرانهما.

وبحسب الصور التي رصدتها محررة كوش نيوز فقد ظهرت الفنانة حسبما ذكرت بعض الصفحات الناشرة للصورة في سيلفي مع زوجها بالساحة الخارجية لمطار الخرطوم الدولي.

وكانت المغنية المثيرة للجدل عشة الجبل قد أشعلت الأسافير بخبر زواجها الذي نشر على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مع نشر بعض الصور وفيديو عقد القرآن الذي أثار ضجة بعد إعلان مؤخر صداقها الذي بلغ 100 مليون جنيه ووصف المتابعون لصفحة الجبلية المبلغ بالخرافي ولم تنشر أي معلومات عن الزوج.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين