استشارة جديدة تثير ضجة داخل مواقع التواصل.. مغترب سوداني: (عدت من الغربة بعد عام كامل ووجدت زوجتي حامل في الشهر السادس.. بماذا تنصحوني؟)

(انا الحمدلله متزوج لي10 سنة اتزوجت عن حب بحبها شديد هي برضو بتحبني شديد انا الحمدلله ما مقصر معاها في اي حاجة ولا هي مقصرة معااي في اي حاجة امورنا كلها ماشة تمام انا عمري 32 وهي 27 وعندي ولدين واحد عمرو 9 و 7سنة.

نجي لي المشكلة جاني عقد عمل سافرت الامارات وكل سنة بنزل اجازة بقعد 50 يوم وبرجع ويشهد الله برسل ليها المصاريف وبتصل عليها كل يوم بتكلم معاها وتديني اولادي بسلم عليم طبعا هي مع اولاد قبلي ما انا اسافر وتديتهم لي ناس امهم وسافرت فجاه كدا اتغيرت 180 درجة انا بتصل بلقاها ما قعد تفتح النت ذي اول وانا بدفع ليها حق نت كل شهر مرا بقت تفتح نت مرا ما تفتح علي كيفها قلت ليها خير ان شاءالله في شنو الموبايل حصل لي حاجة قالت لي لا مافي اي حاجة رجعت فتحت النت ذي اول نتكلم مع بعض استمر اسبوع كدا بقت تاني ما تفتح النت اتصلت اتصال ارضي اتكلمت بقت تقول لي مبررات الكهرباء كان قاطعة قلت ليها الكهرباء قاطعة 3 يوم انتي بقيتي ما زي زمان دي ما حبيبتي انا بعرفة اتغيرتي قلت لي لا مافي حاجة والله انا اتغير بوعدك معليش وكل مرا بتقول لي نفس الكلام وما اتغيرت وانا بعد الكلام دا كلو بحبها حب شديد نزلت اجازة مشيت لقيتها مبشتنة وخبشة لا حنة ولا شي مع العلم انا كلمتها قلت ليها انا جاي بكرا بيتكم استقبالها لي مازي كل مرا سألتها قلت ليها اولادي وين قالت طلعو ما عارفة مشو وين سكت خليتها قلت ليها خلاص انا ماشي بكرا بجي بسوقك نمشي بيتنا قالت لي انا عندي التهاب في مهبل قلت ليها كيف عرفتي عندك التهاب قالت انا مشيت قبل 4 يوم عملت فحص قالو لي عندك التهاب في المهبل قلت خلاص بكرا تعالي في المستشفي نتقابل هناك فعلن جات وخشينا لي الدكتور قال لي مرتك حامل ليها 6شهور وعندها التهاب شديد في المهبل و انت زاتك عندك التهاب قلت لي انا جيت من الاغتراب لي يومين بس كيف يكون عندي التهاب الدكتور قال انت سافرت متين قلت انا سافرت لي سنة الدكتور دافع عن مرتي وقال لي انت شاكي الجني دا الا بعد تلد تعمل DNA طبعن دا ماداير دكتور زاتو معروف انا لي سنة مافي كيف تكون حامل عندها 6شهور اتصدمت والدنيا ضلمت في وشي اتكلمت معاها كيف حصل كدا قالت انا زاتي ماعارفه شعرت وجع في المهبل قدر ما حاولت عشان تعترف ابت تعترف كلمت اخوانها واخوانها مشو عصروها اعترفت ليهم قالت انا غلطت سامحوني يا اخواني اخوها اتصل علي وكلمني بالحاصل كلو حتي ما اتصلت علي قالت لي انا غلطت سامحني ولا اي شي لمن سافرت جيت لي سنة اسي اتصلت بعد 7 شهور بعد ولدت قالت انا غلطت سامحني ندمانة طبعن اولادي شلتهم منها قالت داير تشوف اولادها قلت ليها لا.

وختم استشارته التي تفاعل معها المئات من متابعي الصفحة: انا طلقتها طلقتين و الحمدلله ملتزم بي صلاتي في وقتها وبقرا القران الحمدلله لكن ما قدرت انساها قدر ما حاولت انساها ماقدرت انساها بحبها ومتعلق بيها شديد وداير ارجعها بعد العملتو فيني وخانتني رايكم (معليش كلامي مامرتب طولت عليكم يا اخواني واخواتي تنصحوني بي شنو؟).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين