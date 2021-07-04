الخرطوم تسجل أكثر من 70% من جملة السكان ببرنامج ثمرات





ترأس الدكتور/ أبوبكر كوكو ضحية مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية بولاية الخرطوم صباح اليوم ( الأحد ) برئاسة محلية أمبدة اجتماع اللجنة العليا لبرنامج ثمرات بالمحلية بحضور المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ/ إبراهيم عبدالغني ومدير السجل المدني بولاية الخرطوم العميد/ صلاح الدين أدم صلاح الدين إضافة الي مديري الوحدات الإدارية ولجان التغيير والخدمات وإستمع ضحية لبعض المشاكل والمعوقات التي تحد من سير العمل بمراكز التسجيل بالوحدات الإدارية واعدا بحلها وتزليل العقبات التي تعتري سير عملها باكمال النواقص في معينات العمل إضافة لإدخال مزيد من شبكات الإتصالات بخلاف العاملة حاليا في البرنامج لتفادي رداءة الشبكة وإنعدامها في بعض المناطق الطرفية بالمحلية ووجه ضحية مدراء الوحدات الإدارية ولجان التغيير والخدمات بعدم ربط التسجيل في برنامج ثمرات بشهادة السكن أو المواطنة أو بمقابل مادي موضحا أن ولاية الخرطوم بلغ نسبة التسجيل فيها أكثر من 70% من جملة السكان من جانبه أوضح العميد/ صلاح الدين أدم صلاح الدين مدير السجل المدني بولاية الخرطوم أن الأيام القليلة القادمة ستشهد إنزال عدد من أتيام إستخراج الرقم الوطني بمحلية أمبدة وستكون البداية بقري الريف الغربي موضحا أن برنامج ثمرات من البرامج المهمة للسجل المدني في عملية توزيع الخدمات للمواطنين مقرا بوجود بعض التحديات والعقبات التي تواجه إدارته في إستخراج الرقم الوطني للمواطنين خاصة بعد جائحة كورونا . الاعلام والعلاقات العامة للنشر.

الخرطوم (كوش نيوز)