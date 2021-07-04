سبعينية فسخت نكاحها أمام المحكمة: هجرني في فراش الزوجية 15 سنة





أمرت محكمة الأحوال الشخصية بجدة، بفسخ نكاح زوجة تجاوزت ٧٢ من عمرها، استجابة لدعوى تقدمت بها وبررت طلبها بخلع زوجها إهماله وهجرها في فراش الزوجية ١٥ سنة ما تسبب في مضار نفسية واجتماعية وجسدية لها.

وطبقاً لصك الحكم الذي حصلت عليه «عكاظ»، أفهمت المحكمة الزوجة بأن عليها العدة ثلاثة أشهر اعتباراً ‏من تاريخ استلام الحكم مطلع الأسبوع، وأفادت بأنها ليست من ذوات الأقراء كما جرى إفهامها بأنها بانت من زوجها بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد مستوف للشروط والأركان، وألا تتزوج أو تتعرض للخطاب حتى تنتهي عدتها، وأمرت المحكمة بالتهميش على عقد النكاح.

عكاظ