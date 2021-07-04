في تصريح صادم.. مذيعة : ماعنديش وقت للصلاة «فيديو»





وقعت المذيعة العراقية داليا نعيم، في موقف محرج على الهواء مباشرة، خلال حوارها مع المُذيع العراقي نزار الفارس، في برنامجه «مع الفارس»، عبر قناة «الرشيد» العراقية.

وحول سؤالها عن الصلاة «امتى آخر مرة صليتي؟»، أوضحت: «ما عندي وقت للصلاة.. شوف أنا بقول راح أستمر بالصلاة.. بس صدقني مرات لما بشوف الواقع.. متل أنا عندي برنامج وياك صار وقت الصلاة»، مضيفة: «شلون بدي صلي وحاطة ميك أب.. صلاتي غير استمرارية.. بالعكس إنّ شاء الله أستمر في الصلاة.. ومو شرط أصلي اليوم، وأباشر بصلي غدًا.. هذا الموضوع غلط».

مذيعة عراقية: ما بعرف الشيخ عبدالرحمن السديسي

وأشارت إلى تورطها في هذه الأسئلة، عقب سؤالها بشأن القارئ المُفضل لها، حيث قالت: «سورة البقرة بحب أسمعها بصوت العفاسي، لكن ما بعرف الشيخ عبدالرحمن السديسي.. للأسف معرفوش.. أنا ماني داعية.. معلوماتي الدينية ضعيفة.. أنت ورطتني».

من هي المذيعة العراقية داليا نعيم؟

داليا نعيم، من مواليد أول أغسطس عام 1993، في بغداد تسكن في منطقة الأعظمية في بغداد، وبعد أن توفي والدها عاشت مع والدتها بدأت مشوارها إلى الشهرة من خلال عملها كإعلامية في إحدى القنوت الغنائية «إم سي بي»، وبعد أن لفتت أنظار الجمهور دخلت مجال التمثيل وقدمت العديد من المسرحيات العراقية.

شاركت داليا في العديد من المسرحيات منها «ورث بابا خرابة» و«بطيخ في المريخ» و«ورث مصري»، حققت نجاحات كبيرة على صعيد الفن فهي الآن تُعد واحدة من أهم النجوم في المسرح الوطني العراقي في عام 2014 بعد مسيرتها الناجحة في مجال الإعلام والتمثيل نالت داليا نعيم على جائزة أفضل إعلامية في العراق.

الوطن