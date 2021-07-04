تغييرات طفيفة بعد نهاية الجولة (22) من الدوري السوداني





أقيمت جولة جديدة في الدوري السوداني، الجمعة والسبت، وأقيمت جميع المباريات الثماني لأول مرة منذ نحو 3 جولات سابقة، ظلت تلعب فيها 6 مواجهات، في ظل استثناء المواجهات التي يشارك بها المريخ والهلال، بسبب ارتباط لاعبيهما بمنتخب السودان الأول. ولم ينجح أي فريق في القفز بشكل كبير في جدول الترتيب. الفوز تحقق في 5 مباريات الهلال على الأهلي شندي (4/1)، والمريخ على توتي (2/0)، والخرطوم الوطني على الأهلي الخرطوم (1/0)، وبذات النتيجة فاز كل من حي العرب على الهلال كادقلي، الأهلي مروي على المريخ الفاشر. وانتهت 3 مباريات بالتعادل، الهلال الفاشر والأمل عطبرة (1/1) وبذات النتيجة الهلال الأبيض وحي الوادي، وتعادل الشرطة وهلال الساحل سلبيا. ويحتل المريخ الصدارة بـ44 نقطة، والهلال في المركز الثاني ب43 نقطة. وتساوي كل من حي الوادي والخرطوم الوطني في عدد النقاط برصيد 35 لكل منهما، لكن الأول يتفوق بفارق الأهداف، حيث يحتل المركز الثالث، والخرطوم في الرابع، مركزي التمثيل ببطولة الكونفيدرالية. واستفاد الخرطوم من تعثر الوادي مرتين على التوالي، بينما حقق هو فوزين، ما ساعده على التساوي معه في النقاط. المراكز من 5 وحتى 10، احتلتها فرق الأهلي (31) حي العرب (31) نقطة، وهلال الساحل (29) نقطة، والأمل عطبرة (27) نقطة، والهلال الأبيض (26) نقطة، ثم الأهلي شندي في المركز 10 برصيد (24) نقطة. أما المراكز المفخخة، من 11 وحتى 13، تحتلها فرق الهلال الفاشر (22 ) نقطة وتوتي الخرطوم بذات المركز، ثم الأهلي الخرطوم في المركز 13 برصيد 21 نقطة. وتحتل مراكز الملحق والمؤخرة، وهي 14 و15 و16، على التوالي فرق الشرطة القضارف (19) نقطة والهلال كادقلي (16) نقطة، وأخيرا متذيل الترتيب المريخ الفاشر ب13 نقطة. وتحققت العديد من النتائج المحبطة وفق موقع كوورة، أولها خسارة وتعادل الفرق التي تذوقت طعم الفوز بعد عدة أشهر مثل الأهلي الخرطوم الذي خسر ديربي العاصمة، والهلال كادقلي الذي انتفض وفاز بمباراتين على التوالي، حيث عاد لمربع الهزائم. الشرطة فاز لأول مرة في الجولة 20 وتعادل في آخر جولتين وتأهل لدور الثمانية من كأس السودان، وعاد وتعادل مع هلال الساحل بعد أن كان قد أطاح به من الكأس.

الخرطوم ( كوش نيوز)