الأمين السياسي لمؤتمر البجا: النظام البائد يسعى لايجاد مظلة بالشرق وأهله يرفضون ذلك





أكد الأمين السياسي السابق لحزب مؤتمر البجا د.محمد المعتصم أحمد موسى ان قضية البجا واهل الشرق قضية عادلة يجب أن لا تكون مكاناً للمزايدة والمتاجرة لصالح أي قوة سياسية غير أهل الشرق، وأوضح أن هناك من يريد الاستقواء بقضية البجا وأهل الشرق بدلاً من تقويتها ، وقال في تصريح لـ(الجريدة):” للأسف رشح في الوسائط الإعلامية عن المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المجلس الأعلى للنظارات وجد عدم قبول عند أصحاب القضية أنفسهم”، وأردف: نعتبر ذلك كبوة ولكل جواد كبوة يجب الا تتكرر، وذكر: النظام البائد لم يقتنع بعد بأن نجمه قد أفل وقد تجاوزه التاريخ عبر الثورة الشعبية المجيدة، ونوه الى أن النظام المخلوع يسعى لأن يجد له مظلة يتحرك تحتها، وذكر: وفي هذا حاول تجريب هذه القضية وأهل الشرق كافة بمختلف مكوناتهم الاجتماعية والسياسية يرفضون ذلك.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة