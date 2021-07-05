عضو بالسيادي: ملتزمون بتوفير حياة كريمة للشعب





جدّد عضو مجلس السيادة الطاهر حجر، التزام حكومة الفترة الانتقالية بإزالة الاختلالات التي صاحبت بناء دولة السودان منذ الاستقلال، ومُعالجة تشوُّهات إدارة السلطة، بتحقيق العدالة السياسية والعدالة الانتقالية، وتوفير حياة كريمة لإنسان السودان.

وامتدح خلال مُخاطبته، مُواطني منطقة خزان جديد بمحلية شعيرية شرق دارفور التعايش السلمي والنسيج الاجتماعي الذي تتمتّع به المنطقة، والتي تضم أكثر من 32 قبيلة، تعيش في سلامٍ واستقرارٍ دون صراعات قبلية أو إثنية، داعياً المواطنين إلى التعاضُد والتكاتُف والتماسُك للحفاظ على هذه الميزة والقيمة الإنسانية التي تتمتّع بها المنطقة، وأكد حجر أن المرحلة التي تمر بها البلاد، تتطلب فتح صفحة جديدة من التنسيق والتكامُل والتعاون من كل أبناء السودان، لإدارة التنوُّع الجميل وتفجير طاقات الشباب، لإخراج الموارد الكبيرة والمُتنوِّعة والاستفادة منها في تطور وبناء السودان، بعدالة حقيقية وتعويض الولايات ما فقدته من حقوق، ولفت إلى أنّ حل جذور أزمة البلاد وترميم وتأهيل ما دمّرته الحرب يتم بمُساعدة المُواطنين للحكومة في القيام بواجبها، بالتعاون ونبذ الصِّراعات والخلافات القبلية والإثنية، وإجراء المُصالحات، والمُشاركة في إدارة الأرض والحواكير وفقاً للأعراف القبلية، مشيراً إلى أن اتفاقية سلام جوبا ضمنت قوانين وتشريعات تعين على حل أية مُشكلة تتعلّق بهذا الأمر.

صحيفة الصيحة