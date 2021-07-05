ستدهشك.. حيلة ذكية لتخزين البصل بعد تقشيره!





تعرف الخضراوات بتعدد فوائدها الصحية، لكن بعض أنواعها يقدم فوائد فريدة، وعلى رأس تلك الأنواع البصل المنتمي لنوعية النباتات المزهرة التي تشمل أيضاً الثوم والكراث والثوم المعمر.

ويتميز البصل باحتوائه على عديد من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية القوية التي ثبت أنها تعزز الصحة بعدة طرق، وحال حصولك على كميات كبيرة من البصل دن أن تتمكني من استخدامه قبل أن تفسد، يمكنك تجفيفه.

وفي هذا المقال سوف نستعرض طريقة تجفيف البصل، باتباع الخطوات التالية:

1. حددي مقدار البصل المراد تجفيفه وقشريه تماماً.

2. قطعي البصل المقشر إلى شرائح كبيرة، ومن ثم افصليها عن بعضها.

3. اغمسي حلقات البصل في الماء المغلي لمدة 30 ثانية، ثم صفيها واتركيها حتى تجف تماماً يمكنك تأكيد تلك الخطوة عن طريق لفافة مناديل المطبخ.

4. انشري حلقات البصل على صوانٍ عريضة واضبطي درجة حرارة الفرن على أقل مستوى، إذ يجب ألا تزيد درجة الحرارة على 65 درجة مئوية / 150 درجة فهرنهايت، وإذا كان فرن منزلك لا يعمل إلا بدرجات الحرارة العالية فيمكنك ترك باب الفرن مفتوحاً ولكن أبعدي الأطفال تماماً عن المطبخ.

5. اتركي شرائح البصل بالفرن حتى تصبح هشة وجافة، قد يستغرق هذا الأمر مدة تتراوح بين 3 إلى 4 ساعات يمكنك التأكد من وصول شرائح البصل إلى درجة الحرارة المطلوبة بالضغط عليها، فإذا تكسرت وتتفتت فهذا يعني أنها جاهزة.

6. أخرجي شرائح البصل المجففة من الفرن واتركيها جانباً حتى تبرد تماماً.

7. اطحني شرائح البصل المجففة باستخدام مطحنة التوابل أو محضر الطعام بالسمك المناسب لك.

8. احزمي كمية مسحوق البصل في برطمانات ذات أغطية محكمة الإغلاق واحفظيها جيداً في مكان جاف ومظلم لاستخدامه وقت الحاجة.