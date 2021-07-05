مجلس الشركاء يوصي بإعفاء جميع ولاة الولايات





عقد مجلس شركاء الفترة الانتقالية برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي ، إجتماعاً بالقصر الجمهوري مساء اليوم ، بحث عدداً من القضايا المتعلقة بالمرحلة الانتقالية. وقال الأستاذ حيدر الصافي عضو مجلس الشركاء ، في تصريح صحفي (بحسب سونا) ،إن الإجتماع أوصى بإعفاء جميع ولاة الولايات إعتباراَ من الأول من أغسطس المقبل ،وتعيين الولاة الجدد في الخامس من نفس الشهر ، مبيناً أن المجلس شكل لجنة برئاسة الأستاذ كمال بولاد وعدد من الأعضاء للعمل من أجل إكتمال المجلس التشريعي والترتيب لإنعقاد أول جلسة له في السابع عشر من أغسطس المقبل وهو اليوم الذي يوافق توقيع الوثيقة الدستورية. وأوضح الأستاذ حيدر الصافي ، أن المجلس ناقش بإستفاضة قضية شرق السودان والحلول والمعالجات المتعلقة بها ، والتي قال إنها ستبدأ منذ الآن ، مؤكدا إهتمام المجلس بهذه القضية على المستوى السياسي والأمني وعلى المستويات الأخرى.

الخرطوم (كوش نيوز)