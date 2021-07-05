المريخ يتلقى ضربة موجعة ويفقد خدمات تيري





تعرض فريق الكرة الأول بنادي المريخ إلى ضربة قوية بعد أن أثبتت الفحوصات الإضافية التي خضع لها مهاجمه سيف تيري معاناته من إصابة يمكن أن تنهي موسمه الحالي مع الفريق. وتفيد المتابعات (بحسب الحراك) أن الفحوصات الجديدة التي خضع لها اللاعب كشفت عن معاناته من شد في أربطة الركبة سيحتاج لمدة تتجاوز الشهر للعلاج، قبل العودة للملاعب والتي ستتوقف على مدى استجابته للعلاج الذي سيخضع له في الفترة المقبلة. وتألق تيري بشكل لافت هذا الموسم على المستوى المحلي والأفريقي، وسجل عدداً من الأهداف الحاسمة. كما قاد المنتخب الوطني إلى نهائيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون 2022.

الخرطوم (كوش نيوز)