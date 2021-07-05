فتاة محجبة تنهار بالبكاء لحظة رؤيتها تامر حسني.. شاهد ردة فعل الفنان





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يصور الفنان المصري تامر حسني أثناء محاولته تهدئة فتاة انهارت بالبكاء بعد رؤيتها له بعد انتهاء أحد عروض فيلمه الأخير “مش أنا”.

وظهر تامر حسني في الفيديو وهو يحمل باقة ورد ويحاول أن يخفف عن الفتاة التي دخلت في حالة من البكاء الشديد بسببه، وطلب منها التوقف عن البكاء بطريقة طريفة وسط ضحكات الحاضرين.

وتعرض الممثل والمغني المصري لانتقادت لاذعة مع انتشار الفيديو عبر السوشال ميديا، معتبرين أن هذا المشهد أصبح يتكرر بين الحين والآخر مع معجباته وبالطريقة نفسها.

مزمز