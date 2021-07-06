سفينة تحمل (34) الف طن متري ذرة تبدأ تغريغ حمولتها ببورتسودان





وصلت ميناء بورسودان سفينة تحمل اكثر من 34 الف طن من الذرة عبارة عن هدية من الشعب الامريكي للسودان عبر برنامج الغذاء العالمي وبدات التفريغ في ميناء بورتسودان والتحميل لداخل البلاد وقالت السيدة ماريان وارد نائبة المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي وفقا لوكالة السودان للانباء ان هذه المواد الغذائية ستفرغ وتنقل مباشرة لاماكن الحاجة ومناطق السودان المتاثرة بالنزاعات ايضا و توزع على المتاثرين ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الضروري الذي تنفذه الحكومة السودانية.

واشارت ماريان وارد الى ان هذا الدعم الامريكي جاء عبر برنامج الغذا العالمي وكان لبورسودان دور كبير ليس فقط في نقل الدعم والمساعدات للسودان بل وايضا لكثر من دول الجواربما في ذلك دولة جنوب السودان واثيوبيا وافريقيا الوسطى “لذلك تعتير بورسودان منفذا ليس للسودان فقط” بل لكل هذه المناطق. وقالت ان برنامج الغذا العالمي سيستمر في الاستثمار في السودان عبر تاهيل السكك الحديد ليس داخل الولاية فقظ بل وتاهيل السكك الحديد من بورسودان الى نيالا في اقصى غرب البلاد حتى يكون النقل وتكون السكك الحديد السودانية اكثر فاعلية. واضافت السيدة ماريان وارد لسونا” هنالك فرص كبيرة امام السودان ونامل اننا بمساهمتنا الصغيرة هذه ودعم الولايات المتحدة والمانحين الاخرين من مساعدة السودان ليعود سيرته الاولى التي عرف بها.” واضافت ان البرنامج استطاع خلال العام المنصرم ان ينقل حوالى 500 الف طن من المساعدات الانسانية عبر بورسودان الي داخل القطر بل والي كل من جنوب السودان وجمهوريةافريقيا الوسطى واثيوبيا ونوهت الى ان عمل البرنامج ياخذ في الاعتبار بورسودان نفسها التي هي مدخل لولاية البحر الاحمر التي ينفذ البرنامج فيها انشطة في مجال الطفولة والامومة ودعم اطلاب والمدارس والمزارعين حيث يدعم عبر اليونيسيف 96 مركزا للامومة والطفولة على طول الولاية ويقدم دعما لاكثر من 150 الف شخص تقريبا و بشكل يومي في الولاية.

الخرطوم ( كوش نيوز)