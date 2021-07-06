رياضية

الهلال يعلن غياب مدافعه عن مواجهة الخرطوم الوطني

2021/07/06
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شعار الهلال

أعلن نادي الهلال عن غياب اللاعب فارس عبد الله في المباراة المرتقبة أمام الخرطوم الوطني في الدوري السوداني الممتاز.

وقال المكتب الإعلامي للنادي، الثلاثاء، إنّ فارس سيغيب عن المشاركة بسبب الإيقاف.

وأضاف” حصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثانية خلال لقاء الفريق الأخير أمام الأهلي شندي”.

والأربعاء، سيلعب الهلال مباراة جديدة في بطولة الدوري الممتاز أمام الخرطوم الوطني.

ويتواجد الهلال في المركز الثاني بالمنافسة بعددٍ من النقاط يصل إلى”43″.

باج نيوز

2021/07/06
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