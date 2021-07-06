لمرضى التهاب المفاصل ..تجنبوا هذه الأطعمة فهي تفاقم المشكلة





يعد التهاب المفاصل من الأمراض التي تحد من قدرات الشخص الحركية وتتسبب بآلام مزعجة.

ويلعب النظام الغذائي دوراً في تفاقم الم المفاصل أو التخفيف منه . وفيما يلي مجموعة من الأطعمة التي يجب على مرضى التهاب المفاصل تجنبها:

السكريات المضافة

توجد عموما في الشوكولاتة والمشروبات الغازية والحلوى والعصائر والحبوب وحتى بعض الصلصات، وهي تُسرِّع آلام التهاب المفاصل. كما أنها تؤدي أيضاً إلى مشكلات صحية أخرى.

الغلوتين

الغلوتين هو البروتين الذي يوجد عموماً في الحبوب مثل القمح والشعير والجاودار (وهو نبات شبيه بالقمح)، لذلك فإن أي شيء مصنوع من هذه الحبوب يكون عادة غنياً بالغلوتين كالخبز والكعك والمعكرونة. يساهم الغلوتين في زيادة الالتهاب في المفاصل مما قد يؤدي إلى تفاقم الألم.

الأطعمة التي تحتوي كميات عالية من الملح

يُنصح مرضى التهاب المفاصل بتجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الملح مثل اللحوم المصنعة والحساء وبعض أصناف الجبن والبيتزا.

الأطعمة المصنعة

تحتوي الحبوب المصنعة مثل حبوب الإفطار والأطعمة السريعة والعصائر وغيرها، على السكر المضاف والحبوب المكررة والمواد الحافظة التي تسهم كلها معاً في تفاقم آلام التهاب المفاصل.

الامارت نيوز