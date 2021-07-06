أزمة سد النهضة.. إثيوبيا تستنكر “تدخل” جامعة الدول العربية
استنكرت إثيوبيا، الثلاثاء، “تدخل” جامعة الدول العربية في الخلاف بين مصر والسودان بشأن سد النهضة الضخم على نهر النيل، قبل يومين من اجتماع مرتقب لمجلس الأمن الدولي. وأعلنت جامعة الدول العربية (بحسب سكاي نيوز) في يونيو دعمها تدخل مجلس الأمن الدولي في هذه المسألة، رغم إصرار إثيوبيا على إجراء المفاوضات في إطار عملية مستمرة برعاية الاتحاد الإفريقي. وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان: “ترفض إثيوبيا تدخل جامعة الدول العربية غير المقبول في قضية سد النهضة الإثيوبي بعدما قدّمت الجامعة طلبا إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة للتدخل في هذه المسألة”. وأضاف البيان أن وزير الخارجية ديميكي ميكونين أعرب عن “خيبة أمله” في رسالة إلى مجلس الأمن، الاثنين، موضحا أن “جامعة الدول العربية معروفة بدعمها غير المشروط لأي مطلب تقدمه مصر بشأن موضوع النيل”. ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات. وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها، إذ يعتبر نهر النيل مصدرا لنحو 97 بالمئة من مياه الري والشرب في البلاد. وأعلنت إثيوبيا التي قالت إنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان في صيف 2020، أنها ستنتقل إلى المرحلة الثانية مع اتفاق أو بدونه. وقالت وزارة الري المصرية في بيان مساء الاثنين إن الخطوة تعد “انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية”، مؤكدة “رفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي الذي يُعدّ خرقا صريحا وخطيرا لاتّفاق إعلان المبادئ”. ووفقا لإثيوبيا، فإن إضافة المياه إلى الخزان هي عملية طبيعية خصوصا خلال موسم الأمطار، وأضاف المسؤول أن “تسير أعمال الملء بشكل متزامن مع البناء”.
الخرطوم (كوش نيوز)
تعليق واحد
هذه دول يهودية عنصرية نتنه
نقول لمسؤولي السودان و مصر هذا الذي تحت
دى حساده و حقد منكم انتم و المصريين اثيوبيا تفوقت عليكم و شمرت عن السواعد و السد غالبية امواله تبرعات من الشعب الاثيوبي بقصد تنمية بلادهم و الاهتمام بالزراعة و توفير الكهرباء لمواطن و المشاريع و المصانع. بلاظ قررت الاستفاده من مياه الامطار التى تهطل في حدودها الجغرافية فمن خقها ان تبني مليون سد مثل سد النهضة و الظاهر حجم السد و تصميمه لانتاج كمية عالية من الكهرباء مما يجعلها تتربع عرش القارة في انتاج و بيع الكهرباء لدول الجوار كيف لكم التدخل في شؤونها! فلا القانون و لا ختى الاسلام يشرع لكم ذلك عليكم فقط باللحاق بعجلة الزمن و التقدم و بناء سظ او سدوظ تكون امبر من سد النهضة الاثيوبي فالجري و النباح لا يفيدكم بشيء و السظ قائم و غدا سوف ينتح الكهرباء و ينعم الشعب الاثيوبي بالكهرباء و التنمية و التقدم ي مسؤولي بلادي السودان هذا اذا فضل شيء اسمه السودان بعد قرارات تقرير المصير المبطنه تخت قناع الحكم الذاتي كفاية حقد و عفن و نتانه و فساد و تكسير مجاديف قوارب نهضة جيرانكم الم تتعظوا من افعالكم و اكاذيبكم و فسادكم و عمالتكم و خيانتكم لبلدانكم و ضحككم على شعبيكم في مصر و السودان و بيعهم الوهم و النفاق. التحية لاثيوبيا ارضا و شعبا فقد كان سد النهضة شعاع الضياء الذي شج كهوف الظلام داخل قلوب و عقول مسؤولي مصر و السودان التى كان وكرا لخفافيش الفساد و الجهل و التخلف و البوبار و الفشخره و الخزعبلات و ينابيع لبيع الكذب و النفاق لشعبيهم. نطالب كل قادة القارة السمراء بالمسير في ذات الدرب الذي شقته اثيوبيا في سبيل النهضة و التقدم.