مجموعة المعارضة تتولى المسؤولية الإدارية في المريخ





أحدث الظهور المفاجئ لأحد أعضاء مجموعة الـ 6 المعارضة لرئيس المريخ آدم سوداكال، في الاجتماع التنسيقي قبل مباريات الجولة 23 للدوري السوداني، تحولا في الإدارة الداخلية لفريق كرة القدم بالنادي الأحمر. ومثل هيثم الرشيد المحسوب على مجموعة المعارضة، نادي المريخ في الاجتماع التنسيقي الرسمي لمباريات الدوري السوداني الذي انعقد الثلاثاء وفق موقع كوورة وترأسه عضو لجنة المسابقات، عضو مجلس اتحاد الكرة السوداني مأمون بشارة. الظهور الرسمي، الذي تابعه ، لهيثم الرشيد ممثلا للمريخ في الاجتماع قابله غياب مدير الكرة بالنادي أنس نصر الدين المحسوب على مؤيدي سوداكال. وربما تكون هذه المفاجأة مقدمة لمعركة بين الطرفين على فريق كرة القدم، في ملعب المباراة المقبلة التي سيخوضها المريخ أمام الأهلي شندي بعد غد الخميس ضمن الأسبوع 23 لمسابقة الدوري السوداني. يذكر أن مباراة المريخ السابقة أمام فريق توتي شهدت صراعا محدودا على تحديد صاحب المسؤولية عن الفريق إداريا.

الخرطوم ( كوش نبوز)