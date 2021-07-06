تركي آل الشيخ يُبدي سَعادته بتطوُّر أداء الهلال





عَبّرَ الرئيس الفخري لنادي الهلال المستشار، تركي آل الشيخ، عن سعادته وإعجابه بالمردود الفني المتطور للفريق وأشار وفق صحيفة السوداني خلال فيديو نشره بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لبعض مباريات الأزرق السابقة إلى أن هناك تطوراً ملحوظاً، وسلاسة في بناء الهجمات، وعملاً واضحاً من المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينو لافتاً إلى أنه يشكر الجهاز الفني ورئيس النادي هشام السوباط على الجهد المبذول. ويتابع الرئيس الفخري للهلال المستشار تركي آل الشيخ، العمل بنادي الهلال عبر اتصالات مُباشرة مع رئيس النادي السوباط، فضلاً عن تكفُّله خلال وقت سابق بكل نفقات التعاقد مع الجهاز الفني الحالي، وكذلك اللاعبين الأجانب، إضافةً إلى تقديمه دعماً مالياً آخر لمنشآت النادي، إلى جانب متابعة طاقمه العامل لكل صغيرة وكبيرة بالنادي وحرصهم على توفير كافة الاحتياجات المطلوبة.

الخرطوم ( كوش نيوز)