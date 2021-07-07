التوم هجو يسخر من الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الانتقالية





شن رئيس مسار الوسط التوم هجو هجوما لاذعا على الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الانتقالية وسخر منها وقطع بأن عضويتها لا تملأ الصف الأول من قاعة الصداقة .

وقال هجو في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومي لريادة الأعمال بقاعة الصداقة، بالواضح وما بالدس نقول إن التنظيمات والمؤسسات والأحزاب التي مازالت تسيطر على مسيرة الدولة قيادتها وجماهيرها لا تملأ الصفالأول من هذه القاعة ناهيك عن تنظيمات تستطيع أن تملأ القاعة».

وراهن هجو على الشباب في تحقيق التغيير المنشود بالبلاد، وطالب بضرورة الاعتراف بالأخطاء التي وقعت فيها الحكومات منذ الاستقلال حتى تستطيع البلاد أن تخطو خطوات جادة نحو المستقبل وأردف الشباب يمثلون بادرة الأمل الوحيدة لنا وعندما أرى هذه القاعة المليئة بالشباب أشعر أننا نسير في الطريق الصحيح .

وأقر بأن التغيير المنشود لم يتحقق بعد وذكر بحسب صحيفة الجريدة، أقف هنا ومازالت أذكر مبادرتنا كشباب في العام ۱۹۷۳م عندما خرجنا من أجل الحرية والتغيير التي مازالنا نبحث عنها.

الخرطوم: (كوش نيوز)