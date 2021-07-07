وزراء بالحكومة الانتقالية يرفضون التفتيش في “طائرة سعودية” بمطار الخرطوم





كشفت مصادر بمطار الخرطوم الدولي أن وزراء بالحكومة الانتقالية، رفضوا تفتيشهم أثناء صعودهم إلى طائرة الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى الرياض صباح يوم الاثنين.

وأكدت المصادر أن الوزراء قاطعوا الرحلة ورفضوا صعود الطائرة احتجاجاً على الخطوة التي اعتبروها تمثل إهانة لشخصيات دستورية.

وقالت بحسب صحيفة المواكب، إن الوفد الحكومي الذي يضم وزير المالية جبريل إبراهيم ووزير النفط جادين عبيد ووزيرالاستثمار الهادي محمد إبراهيم، عندما أرادوا الصعود الى الطائرة طلب أفراد أمن الطائرة تفتيشهم،إلا أنهم رفضوا الخطوة، وغادروا المطار إلى مكاتبهم، وأعلنوا إلغاء الزيارة، إلا أنهم تراجعوا لاحقاً واستقلوا طائرة أخرى، بعد تدخلات من السلطات السعودية، والتي خصصت لهم رحلة خاصة ظهر أمس الاثنين.

وتأتي زيارة الوزراء للمملكة تلبية لدعوة رسمية من الرياض،لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين البلدين.

الخرطوم: (كوش نيوز)