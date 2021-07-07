إعلان عن ميلاد الحركة الوطنيه للبناء والتنمية





تم اليوم بقاعه الصداقه الإعلان عن ميلاد الحركة الوطنيه للبناء والتنميه وسط حضور كبير من قاعدة الحركة. وقال الأستاذ هاشم الظافر عبد الله، الأمين العام المكلف للحركة الوطنيه إن الحركة معنية بكل مايهم المواطنين من تطوير البلاد في مختلف المجالات الاقتصادية و الاجتماعية وغيرها والعمل على توحيد الرؤى لأجل إيجاد دستور دائم للبلاد والسعي لتوفير أبسط مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق نظام حكم يحقق مشاركة لأكبر قاعدة جماهيرية بالتراضي على نظام حكم يحقق الإنتقال السلمي للسلطة والأحتكام لمؤسسات قويه تحقق تطلعات الشعب السودانيّ في مختلف المجالات. الناطق الرسمي باسم الحركة الوطنيه المهندس هشام احمد شمس الدين أشار(بحسب سونا) إلى أن رؤية الحركة في الراهن السياسيّ تعمل على تقويم العمل السياسيّ وتحسين الأوضاع المعيشة، والعمل على إيجاد نظام حكم مؤهل لقيادة المرحلة المقبلة. وأضاف شمس الدين أن وجود حكومة قويه يسهم في إيجاد وضع أفضل، مشيراً إلي ضرورة وجود ميثاق إجتماعي لتحقيق الإستقرار بالإضافه إلى وجود ميثاق بين القوي المدنية والعسكرية، يعمل على تحقيق رغبة الشعب في إختيار شكل الحكم الذي يراه مناسباً.

الخرطوم(كوش نيوز )