مواجهة متباينة الطموحات بين المريخ والأهلي شندي





في مواجهة تتباين ظروفها بين استعادة الصدارة وتعزيزها وصراع الخروج من المناطق المظلمة، يواجه المريخ الذي يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية واستعادة الصدارة نظيره الأهلي شندي الطامح لتخطي محيط الخطر.

ويتبارز فريقا المريخ والأهلي شندي على النقاط، عندما يتواجهان، الخميس، على ملعب الخرطوم الدولي، ضمن المرحلة الـ”21″ من مسابقة الدوري السوداني الممتاز.

ويقدّم المريخ مشوار مشرّف حتى اللحظة في المنافسة تحت قيادة مدربه الوطني إبراهيم حسين.

ويخوض”الأحمر” المواجهة منتشيًا بانتصاره الأخير على توتي بهدفين دون ردٍ، ليواصل صدارته للدوري الممتاز بـ”44″ نقطة.

ونجح المدرب الشهير بـ”الديسكو” في تحقيق الفوز في مباراتين بمنافسة الدوري الممتاز، أمام حي العرب بورتسودان، وتوتي الخرطوم، فيما تأهل إلى ربع النهائي بمنافسة كأس السودان بعد الانتصار على أكوبام الحلفاوي بأربعة أهداف دون ردٍ.

ولن تكون مهمة الفرقة الحمراء سهلة في تجاوز محطة أهلي شندي الطامح هو الآخر إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعينه في المسابقة بعدما بات في مركزٍ متراجع إلى درجةٍ كبيرةٍ.

ويملك الأهلي شندي، في رصيده”20″ نقطة، في المركز الثاني عشر بمنافسة الدوري.

ويبحث الفريق الشهير بـ”الآرسنال” عن الخروج من منطقة الخطر، والتقدّم خطواتٍ إلى الأمام وتحسين موقفه في المنافسة التي تأزّم في الدورة الأولى.

باج نيوز