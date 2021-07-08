د. هبة: قرار تغيير العملة سابق لأوانه





نفت المستشار الأول لوزارة المالية د. هبة محمد علي، وجود أي اتجاه لقرار تغيير العملة الوطنية على خلفية ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي : فيس بوك ” وقالت هبة في تصريح لـ(الجريدة) إن البنك المركزي ووزارة المالية هي الجهات المعنية بإصدار قرار تغيير العملة وليس من حق الحاضنة السياسية لحكومة قوى الحرية والتغيير أن تصدر قراراً بهذا الشأن كما ورد في بعض التصريحات موافقتها على تلك الخطوة، وحذرت مستشارة وزارة المالية من خطوة تغيير العملة الوطنية، واعتبرت بأن قرار تغيير العملة سابق لأوانة، وأكدت أنه في الوقت الراهن سيكلف الدولة مبالغ طائلة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.

الخرطوم: مآب الميرغني

صحيفة الجريدة