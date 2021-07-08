شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تظهر في حفل خاص بملابس فاضحة تظهر مناطق حساسة من جسمها وتزيد النار اشتعالاً برقصات مثيرة على طريقة (ورا ورا)





أثارت مطربة سودانية موجة غضب كبيرة داخل مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها على خلفية ظهورها بملابس فاضحة وتقديمها لرقصات مثيرة للجدل, وذلك من خلال مقطع فيديو تم تصويره من مناسبة خاصة قامت بإحيائها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة التي لم يتم الكشف عن اسمها بملابس ضيقة للغاية أظهرت مناطق حساسة من جسمها.

ولم تكتفي المطربة التي نالت حظها من انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين, بظهورها بملابس مخجلة وزادت على ذلك بتقديمها لفاصل من الرقص المثير على طريقة (ورا ورا) حسبما أسماها متابعي الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد طالب عدد كبير من متابعي المقطع الجهات المسؤولة بضرورة التدخل ومحاسبتها لحسم هذه التصرفات التي تتنافى من العادات والتقاليد والأخلاق السودانية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين