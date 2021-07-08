إدراج المهندسين بالخارج وأسرهم في وثيقة التأمين الطبي





اكد الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مكين تيراب دعمه لمبادرة اللجنة التسييرية لاتحاد المهندسين السودانيين بإدراج المهندسين السودانيين بالخارج وأسرهم في وثيقة التأمين الطبي وأوضح أن هذه المبادرة مهمة إذ إنها تخدم اسرهم بالداخل خاصة الأخوات غير المتزوجات بجانب الأم والأب

ولفت في لقائه بمكتبه الأربعاء بوفد اللجنة إلى إمكانية مد جهاز المغتربين المبادرة بمعلومات وقاعدة بيانات بالمهندسين السودانيين بالخارج وتوفير احصائية.

واتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم تنص على الادوار المرتقبة بين الجانبين للترويج للخدمة عبر وسائط ووسائل الاعلام المختلفة وفي أوساط الجاليات السودانية بالخارج وعبر القنصليات وسفارات السودان بدول المهجر .

وكشفت اللجنة التسييرية لاتحاد المهندسين السودانيين عبر أمانة الشؤون الاجتماعية عن شروط الانضمام إلى الخدمة والتي تتمثل في شهادة عضوية الاتحاد أو شهادة الاستيفاء، أثبات هوية المشترك الأساسي والرقم الوطني، إثبات هوية أو الرقم الوطني للمضافين، عدد ( 2) صورة فوتوغرافية بحجم الباسبورت للمشترك والمضافين، صورة من عقد الزواج للمتزوجين، صورة من الجواز ساري المفعول والإقامة سارية المفعول وصورة من شهادة البكلاريوس في الهندسة، كما حددت اللجنة طريقة السداد للمهندسين السودانيين بالخارج بأن يكون المبلغ كاملا عبر شيك معتمد أو شيك مصرفي.

الخرطوم :الطيب علي

صحيفة السوداني