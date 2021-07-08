الأحد القادم آخر يوم لتسليم محصول القمح للمخزون الاستراتيجي بالشمالية





حددت اللجنة العليا لحصر وشراء محصول القمح بواسطة البنك الزراعي لصالح المخزون الاستراتيجي بالولاية الشمالية، الأحد القادم الحادي عشر من شهر يوليو الجاري آخر يوم لاستلام المحصول من المشاريع الزراعية الاستثمارية والمشاريع الحكومية والأفراد والجمعيات التعاونية وترحيله لمطاحن الفردوس للغلال بدنقلا. وأعلن مدير قطاع البنك الزراعي بالولاية الشمالية مقرر اللجنة أبوزيد سالم هلال في تصريح لـ(سونا) أن الكميات المستلمة حتى الآن بلغت (30) ألف طن. وأشار إلى أن المشاريع الاستثمارية الأجنبية والمحلية العاملة في الولاية الشمالية أسهمت بنسبة 80% من جملة الكميات التي تم استلامها بواسطة البنك الزراعي. وأضاف (بحسب سونا) أن اللجنة تعكف الآن على إعداد التقرير النهائي للموسم الزراعي (2021) ورفعه لوالي الولاية الشمالية. وقال إن اللجنة حريصة على معالجة كافة المشاكل التي واجهت الموسم الشتوي الماضي والاستعداد المبكر للموسم القادم. كما جدد أبوزيد سالم هلال، حرص البنك الزراعي على دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج والتوسع في المساحات المزروعة.

الخرطوم(كوش نيوز )