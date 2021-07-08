الأحد القادم آخر يوم لتسليم محصول القمح للمخزون الاستراتيجي بالشمالية
حددت اللجنة العليا لحصر وشراء محصول القمح بواسطة البنك الزراعي لصالح المخزون الاستراتيجي بالولاية الشمالية، الأحد القادم الحادي عشر من شهر يوليو الجاري آخر يوم لاستلام المحصول من المشاريع الزراعية الاستثمارية والمشاريع الحكومية والأفراد والجمعيات التعاونية وترحيله لمطاحن الفردوس للغلال بدنقلا. وأعلن مدير قطاع البنك الزراعي بالولاية الشمالية مقرر اللجنة أبوزيد سالم هلال في تصريح لـ(سونا) أن الكميات المستلمة حتى الآن بلغت (30) ألف طن. وأشار إلى أن المشاريع الاستثمارية الأجنبية والمحلية العاملة في الولاية الشمالية أسهمت بنسبة 80% من جملة الكميات التي تم استلامها بواسطة البنك الزراعي. وأضاف (بحسب سونا) أن اللجنة تعكف الآن على إعداد التقرير النهائي للموسم الزراعي (2021) ورفعه لوالي الولاية الشمالية. وقال إن اللجنة حريصة على معالجة كافة المشاكل التي واجهت الموسم الشتوي الماضي والاستعداد المبكر للموسم القادم. كما جدد أبوزيد سالم هلال، حرص البنك الزراعي على دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج والتوسع في المساحات المزروعة.
الخرطوم(كوش نيوز )
تعليق واحد
الزراعة تحتاج اكثر ما تحتاج لوزير زراعة قوي يستطيع ان ينتزع البنك الزراعي من الحكومة ويستطيع ان يجبر الحكومة على معالجة العطش في المشاريع ودفع كامل التعويضات للمزارعين في حالات الخسائر ويستطيع ان يوقف قرارات الحكومات الولائية العبثية والجائرة في مصادرة القمح من المزارعين واعطاءهم سعر اقل من سعر السوق وباختصار وزير يستطيع ان يفرض نفسه كرقم اول في كل معادلات الحكومة وان يكون ضخما ضخامة الزراعة في بلادنا . بهذا فقط يمكن ان تقف زراعتنا على قدميها وهي تحمل بلادنا عل اكتافها . لكن وزراء زراعتنا الان كلهم عبارة عن خيالات ماااته من مضى منهم ومن هو حاضر وحال زراعتنا كقطيع ضخم من الابقار يقوده شخص كسيح !!!!!!!!. نحن نمارس العبث ونتمشدق بالكلام عن الزراعة والانتاج .