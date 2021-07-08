قرارات اجتماع اللجنة المنظمة لمسابقات اتحاد الكرة





عقدت اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم SFA، اجتماعها رقم “86” الخميس برئاسة المهندس الفاتح باني رئيس اللجنة، ونظرت اللجنة بحسب ( سونا) في عدد من القضايا والشكاوى، وخرج الاجتماع بعدد من القرارات. نظرت اللجنة في الشكوى المقدمة من نادي الأهلي الخرطوم ضد نادي توتي الخرطوم في عدم مشاركة لاعب من الفئات السنية في مباراة الفريقين بتاريخ 14 يونيو 2021 في الدوري الممتاز، وبعد استعراض الشكوى والتداول قررت اللجنة رفض الشكوى لعدم صحة المعلومات الواردة فيها. كما نظرت في الشكوى المقدمة من نادي الأهلي الخرطوم ضد النادي الأهلي شندي في عدم مشاركة لاعب من الفئات السنية في مباراة الفريقين بتاريخ 19 يونيو 2021 في الدوري الممتاز، وبعد استعراض الشكوى والتداول قررت اللجنة رفض الشكوى لعدم صحة المعلومات الواردة فيها. ونظرت اللجنة في الشكوى المقدمة من نادي حي الوادي نيالا ضد الأهلي شندي في عدم مشاركة لاعب من الفئات السنية في مباراة الفريقين بتاريخ 3 يوليو 2021 في الدوري الممتاز، وبعد استعراض الشكوى والتداول قررت اللجنة رفض الشكوى لعدم صحة المعلومات الواردة فيها. و نظرت في طلب نادي الخرطوم الوطني لتصحيح مسار لاعبه عوض محمد بعد كسره الإيقاف في مباراة فريقه أمام الهلال بورتسودان في الدوري الممتاز يوم 14 يونيو2021 التي انتهت بالتعادل “1/1″، وبعد استعراض الخطاب ومراجعة تقارير الحكام تقررإيقاف اللاعب عوض محمد مباراتين تنافسيتين اعتبارا من تاريخ الاجتماع و اعتبار نادي الخرطوم الوطني مهزوما “0-2” مع عدم احتساب نقاط المباراة لفريق الهلال بورتسودان و تحسب نقطة التعادل فقط لفريق الهلال بورتسودان، و ذلك استناداً على المادة (11) الفقرة 2 من لائحة المسابقات. واطلعت اللجنة على الفرق المتأهلة لدور الثمانية من بطولة كأس السودان، وبعد الاستعراض والتداول جاءت المباريات على النحو التالي:(حيدوب النهود * الهلال الخرطوم) ،( الساهر نيالا * المريخ الخرطوم) ،(الأهلي الخرطوم* حي الوادي نيالا)، (اركويت الخرطوم * الشرطة القضارف)وقررت اللجنة إحالة المباريات إلى لجنة البرمجة لوضع التواريخ.

الخرطوم ( كوش نيوز)