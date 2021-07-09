زيادة جمارك السيارات توقف استنزاف الجنيه السوداني مقابل الدولار

الناس الزعلانة من الزيادات الحاصله في جمارك العربات احب اقوليكم القرار ده سليم 100/100 وكان المفروض القرار ده يكون من زمان لانه بدوره حيحصل الاتي
1/ايقاف استنزاف الجنيه السوداني مقابل الدولار خصوصا عبر القنوات الغير رسمية معناها تحجيم للقنوات الغير رسمية
2/تقوية وكلاء السيارات المعتمدين وزياده الاستثمار بي اضعاف المبالغ الشغالين بيها يعني لو ناس السهم الذهبي شغالين ب 100مليون دولار حيزيدو ويبقو 200مليون دولار لانه الوحيد المسموح ليه يستورد لكن ف المقابل المفروض يفعلو نظام الاقساط الشهرية وتسهيلات للمواطنين حسب الشروط .
3/توفير الطاقه بنزين او ديزل
4/تقليل الانبعاثات السالبة
الخلاصه القرار في صالحي وصالحك وكده ماشين في الطريق الصحيح لعلاج مشكلات البلاد
Hussam Mansor