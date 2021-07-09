عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الجمعة” 9 يوليو 2021





التيّار

فتح الطريق القومي وإزالة المتاريس

بيع 27.5 مليون دولار في المزاد السابع للنقد الأجنبي

الخرطوم تخصّص 4 مواقع لبيع الأضحية بالوزن

تحرير 62 من ضحايا الاتجار بالبشر

الانتباهة

اثيوبيا تنقل جنودًا وعتادًا حربيًا للحدود السودانية

جلب المياه لنظافة غرف العمليات في مستشفى زالنجي بـ”الكارو”

“المحاجر”: قطع طريق بورتسودان أمام الصادر مهدّد”حقيقي”

مقتل”3″ أشخاص وإصابة”14″ في أحداث دامية ببورتسودان

لجان المقاومة: توقف مناقشة مقاعد اللجان في التشريعي مع مركزي التغيير

الصيحة

القبض على”6″ أشخاص في حادثة كشف امتحان الدراسات الإسلامية

الخرطوم تتّهم شبكات إرهابية ببثّ شائعات لتقويض الحكومة

“40” شركة سعودية تشارك في ملتقى الاستثمار بالسودان في الرياض

الاستئناف تلغي حكمًا بالسجن”10″ سنوات في مواجهة عبد الباسط حمزة

انفجار الأوضاع بالمريخ..الشرطة تتسلّم مباني النادي بأمر وزير الرياضة الولائي

السوداني

السودان يدعو مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤوليته تّجاه تهديدات سدّ النهضة

النيابة تأمر بإطلاق سراح معمّر موسى وبطرس ميخائيل

أسرة عبد الباسط حمزة تكشف لـ”السوداني” تفاصيل قرار محكمة الاستئناف

زيادة غير معلنة في تعرفة المواصلات بالخرطوم بنسبة”100%”

ضبط عدد من الصناعات المخالفة في حملية رقابية بالخرطوم

“المركزيّ” يخصّص أكثر من”27″ مليون دولار لشراء السلع بالمزاد السابع