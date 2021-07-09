خالد عمر يؤكد التزام الحكومة بتوفير تمويل الصناعات الصغيرة





أكد وزير رئاسة مجلس الوزراء المهندس، خالد عمر يوسف، التزام الحكومة بتوفير التمويل اللازم للصناعات الصغيرة عبر المحفظة التمويلية، مضيفاً أن رفع سقف التمويل الأصغر يجب حسمه على مستوى مجلس الوزراء وأخذ رأي سياسي فيه.

وقال لدى مخاطبته ملتقى الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقاعة الصداقة بالخرطوم امس : ” نقف في منصة الانطلاق وأن البلاد تنهض بثرواتها البشرية و الإنتاج والتنمية قائمة على بنية صناعية حقيقية بعد أن كانت تنقصها السياسات والمشاركة الشعبية والقرارات والتوجيهات”.

السوداني