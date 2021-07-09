زيادات جمركية متباينة في السلع بإستثناء الغذائية





أكد عدد من الموردين حدوث زيادات في اسعار مختلف البضائع باستثناء السلع الغذائية، بعد إلغاء نظام العمل بالدولار الجمركي

وقال رئيس شعبة مستوردي السيارات عمرو جعفر، لـ(السوداني) إن قطاع السيارات تأثر بصورة كبيرة، عقب تحرير سعر الصرف الجمركي، وان نسبة الزيادة في الجمارك تراوحت ما بين ٣٠٠ الى٤٢٥٪، وهي نسبة ” كبيرة جداً”، وتأثيرها سيكون مباشر على اسعار السيارات، موضحا أن نسبة الزيادة في اسعار السيارات من ٥٠ الى٨٠٪، مطالبا بإلغاء الرسم الإضافي الذي يتراوح بين ١٠ الى٤٠٪ حسب الفئات و سعات الماكينات، واضاف : السيارات سلعة تعد من الضروريات واساسيات الحياة، وتمثل سلعة خدمية و مصدر دخل إضافي لذوي الدخل المحدود و المتوسط، مشيرا الى انها تساهم في مجابهة غلاء المعيشة و التضخم الذي تمر به البلاد

وقال رئيس شعبة مستوردي الإطارات أحمد الماحي، ل(السوداني) إن الموردين يواجهون الفرق الكبير في تعديل القيمة الجمركية من ٢٨ الى ٤٣٠ جنيه، والرؤية” غير واضحة”، موضحا أن الرسوم الضريبية لا تزال موجودة في الواردات، ولكن التعديل في طريقة تحصيلها، واضاف : الامر المؤكد حدوث” زيادات” بغض النظر عن التفاصيل الأخرى.

واكد رئيس شعبة مستوردي الملبوسات والمنسوجات والاحذية، عمر السيد، وجود أثر زيادات على قطاع الملبوسات، عقب تحرير الدولار الجمركي، وقال لـ(السوداني) إن المحك الايجابي لهذه السياسات، يبرز حال انخفاض سعر الدولار ما يصب في مصلحة المواطن، موضحا أن التغيير الذي طرأ حدوث زيادة، مستدلا أن جمارك دستة البناطلين ارتفعت من ٨٠٠ الى الفي جنيه، منوها الى أن سياسة التحرير تؤدي لازالة التشوهات في الاقتصاد السوداني.

وذكر أن الاسواق حاليا تعاني من التضخم وارتفاع سعر الصرف، مما انعكس سلبا على اسعار البضائع، مشيرا الى أن انخفاضه يؤثر ايجابيا في تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين

واشارت مصادر الى تطبيق النظام الجمركي الجديد، بتعديل القيمة الجمركية من ٢٨ الى ٤٣٠ جنيه حاليا، في انتظار استلام كشوفات السلع المستوردة كافة، وقالت لـ(السوداني) إن كل السلع الغذائية تم اعفاؤها، بينما تفاوتت نسب السلع الاخرى.

يذكر أن وزارة المالية، ألغت العمل بالدولار الجمركي في تقييمها للسلع المستوردة وتم تعديل التقييم الجمركي من ٢٨ الى ٤٣٠ جنيه.

السوداني