بالإجماع..اعتماد التهم الموجهة لـ”كوشيب”





تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُدعى أنه ارتكبها بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 على أقل تقدير.

أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، بالإجماع، قراراً باعتماد التهمِ الموجهة إلى علي محمد علي عبد الرحمن (“علي كوشيب”) بارتكابِ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية.

وخلصت الدائرة التمهيدية الثانية إلى وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن عبد الرحمن مسؤول عن الجرائم الواردة في التهم الاحدى والثلاثين الموجهة إلى المشتبه به والتي تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُدعى أنه ارتكبها بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 على أقل تقدير، في كدوم، وبنديس، والمكجر، ودليج والمناطق المجاورة في دارفور في السودان.

وتشمل بحسب تعميم صحفي، جرائم حرب مثل تعمد توجيه هجمات ضد المدنيين، والقتل ومحاولة القتل، والاغتصاب والنهب، والاعتداء على كرامة الأشخاص، والتعذيب والمعاملة القاسية، وتدمير الممتلكات الشخصية والاستيلاء عليها.

وجرائم ضد الإنسانية كالقتل ومحاولة القتل والاغتصاب وأعمال لاإنسانية أخرى والنقل القسري للسكان والاضطهاد والتعذيب.

ونقل عبد الرحمن إلى المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو 2020 بعد أن سلّم نفسه طوعاً في جمهورية أفريقيا الوسطى. وأُقيمت جلسة المثول الأولى أمام المحكمة في 15 يونيو 2020، ثم عقدت جلسة اعتماد التهم من 24 إلى 26 مايو 2021.

باج نيوز