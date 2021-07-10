مريم الصادق تزور روسيا غداً





كشف مصدرٌ دبلوماسيٌّ رفيعٌ، عن زيارة ستقوم بها وزيرة الخارجية مريم الصادق التي تتواجد حالياً بنيويورك إلى موسكو غداً، مشيراً إلى أن زيارتها لروسيا تعد الأولى لمسؤول مدني في الحكومة الانتقالية.

وقالت المصادر لـ(الصيحة)، إنّ مريم الصادق ستبحث مع المسؤولين في الحكومة الروسية بموسكو التي ستصلها الأحد وتبدأ فعالياتها بعد غد الاثنين، جملة من الملفات، أبرزها ملف سد النهضة، وأشارت الى أن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن على رأسها روسيا والصين لديها مواقف مختلفة تجاه قيام السد.

واعتبر المصدر أنّ زيارة مريم الصادق تحمل رسائل محددة تتمثل في ان السودان منفتح على كل العالم في عهد حكومة الثورة وتقوم علاقاته على مصالح شعبه، وتوقع المصدر أن تثير موسكو مع وزيرة الخارجية، ملف القاعدة الروسية التي جمّد تنفيذها في السودان مؤخراً، وأكد المصدر أن مجلس الأمن شرع فى التشاور حول مشروع القرار التونسي الخاص بسد النهضة، لافتاً إلى أن القرار يلبى متطلبات السودان، وتوقع أن يستمر التشاور لتسعة أيام، وقال “هناك ثلاثة خيارات، إما صدور قرار بالتوافق، أو بالتصويت دون استخدام الفيتو، أو صدور أمر تنفيذي”.

الخرطوم ـ مريم أبشر

صحيفة الصيحة