عصمت: الظروف مواتية ليسترد السودان أمواله المنهوبة بالخارج





قال رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، الموحد محمد عصمت، إن اعادة الأموال المنهوبة أضحى اتجاها عالميا وامراً واقعاً منذ مايقارب ال5 سنوات،مشيراً إلى توجه الأمم المتحدة بإعادة كل الأموال المنهوبة بواسطة الحكام إلى شعوبها.

واوضح عصمت في تصريح لـ(السوداني) أن هنالك نظاما عالميا يربط جميع دول العالم لمتابعة الأموال المهربة دولياً، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب واموال الاتجار بالبشر والمخدرات والدعارة.

وشدد عصمت على أن الظروف مواتية ليسترد السودان أمواله المنهوبة باسمه وباسم الشعوب الأخرى والمتجاوزة لمبلغ (٦٤) مليار دولار.

الخرطوم:هبة علي

صحيفة السوداني